Власти Афганистана рассказали о находящихся в тюрьмах страны россиянах

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В афганских тюрьмах есть и россияне, заявил советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб.

Об этом он сказал, когда речь шла о сотрудничестве Москвы и Кабула. При этом добавил, что Афганистан не ожидает от России "какой-то специальной поддержки", но надеется на общее понимание угроз.

"У нас в заключении, например, находятся граждане России и граждане Центральной Азии. Вам же важно понять, почему эти люди пошли воевать и как это предотвратить в будущем", – приводит слова советника РИА Новости.

При этом Мохиб не уточнил, как именно граждане России попали в тюрьмы на территории исламской республики и связаны ли они с какими-то экстремистскими организациями.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет предпринимать что-либо по Афганистану, пока ситуация развивается исключительно в границах этой страны. Он отметил, что беспокойство вызывает возможность возникновение неприятностей у союзников Москвы.