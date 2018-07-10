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10 июля, 07:52

Трамп назвал "глупыми" советовавших ему не звонить Путину

за рубежом политика

Фото: AP/Jorge Silva

Помощников, рекомендовавших не звонить российскому лидеру Дональд Трамп назвал "глупыми". Заявление американского президента прозвучало в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным, сообщает The New York Times.

"Это глупые люди, не следует их слушать", – цитирует господина Трампа известная газета.

Речь идет о телефонном разговоре лидеров двух стран, который состоялся 20 марта. Американский лидер позвонил президенту России, чтобы поздравить его с победой на выборах.

Дональд Трамп и Владимир Путин 16 июля проведут переговоры в Финляндии. Сначала лидеры двух стран обсудят важные вопросы международной повестки тет-а-тет. Затем в Хельсинки прибудут другие участники делегаций.

Ранее сообщалось, что финская пивоваренная компания выпустит специальное пиво в честь саммита. На бутылках изобразят обоих лидеров, сопроводив их портреты надписью "Давай решим это по-взрослому".

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