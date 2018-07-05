Путин встретится с Трампом в Хельсинки один на один

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Президент США Дональд Трамп проведет встречу с Владимиром Путиным 16 июля тет-а-тет. После приватных переговоров к саммиту в Хельсинки присоединятся другие участники делегаций и пройдет рабочий ланч, заявил посол США в РФ Джон Хантсман.

По его словам, Трамп приедет в Хельсинки 15 июля и проведет встречу с сотрудниками посольства США. Утром глава Белого дома встретится с президентом Финляндии.

"Трамп примет участие во встрече один на один с Владимиром Путиным, потом пройдет встреча в расширенном составе и рабочий ланч с президентом Путиным", – цитирует Хантсмана РИА Новости.

Встреча лидеров России и США состоится в президентском дворце. Здание находится напротив рыночной площади в Южном порту, рядом со столичной мэрией. Площадь дворца составляет около трех тысяч квадратных метров. В сентябре 1990 года там встречались президент СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший.



Ранее уже сообщалось, что переговоры двух лидеров могут пройти тет-а-тет. Переговоры затронут несколько важных вопросов международной повестки, включая ситуацию в Сирии.

Финская пивоварня намерена выпустить специальное пиво в честь саммита. На бутылках изобразят обоих лидеров, сопроводив их портреты надписью "Давай решим это по-взрослому".