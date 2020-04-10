Билл Гейтс рассказал, когда пандемия коронавируса может прекратиться

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Американский миллиардер, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что ситуация с пандемией коронавируса улучшится. Своей версией развития ситуации он поделился в эфире CNBC.

По его словам, чтобы окончилась глобальная пандемия COVID-19, американской нации нужно разрабатывать вакцину, соблюдать карантин. "Если соблюдать самоизоляцию, мы выйдем из кризиса с гораздо меньшим числом смертельных случаев", – отметил Гейтс.

Он допускает, что у граждан появится возможность вернуться к нормальной жизни в конце мая или в июне.

Однако прогноз, по заверению Гейтса, зависит от дальнейшей ситуации с коронавирусом в США.

В частности, для борьбы с инфекцией нужны новые методы диагностики, обратил внимание основатель Microsoft.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, более 85,5 тысячи человек скончалось.

Ранее сообщалось, что еще 37 пациентов вылечились от коронавируса в Москве.