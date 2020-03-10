Американский актер Деннис Миллер стал ведущим шоу на RT America

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Телеканал RT America запустит новый интервью-проект Dennis Miller + 1, ведущим которого, как следует из названия, станет американский актер Деннис Миллер. Об этом сообщает RT.

Телевизионный комментатор, комик и пятикратный обладатель премии "Эмми" будет появляться в эфире по понедельникам и средам каждую неделю.

"Я иду по стопам живой легенды телевидения – Ларри Кинга, с которым мне довелось сотрудничать в прошлом году. Теперь я буду рад работать с ним регулярно. Что мне нравится в формате интервью? Когда ведущий задает вопрос, слушает ответ, а затем органично переходит к следующему вопросу", – прокомментировал назначение Миллер.

По словам ведущего, он настроен серьезно и не собирается приходить в студию, чтобы любоваться самим собой.

Как заявил глава RT America Михаил Солодовников, ключевая аудитория Dennis Miller + 1 – это интеллектуалы, не чуждые юмору. Он также отметил, что первый выпуск программы уже эксклюзивно показали в мобильном приложении Portable.TV. Гостем Миллера стал актер и комик Джефф Данэм.

