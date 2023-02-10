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Король Карл III посетил мечеть в Лондоне в дырявых носках
Фото: Justin Tallis/Pool via AP
Король Великобритании Карл III появился на публике в мечети в Лондоне в дырявых носках. Соответствующие фотографии опубликовало издание Express.co.uk.
Мечеть в Лондоне король посетил вместе с королевой-консорт Камиллой. При входе в священное место им предложили снять обувь.
Пользователи Twitter отреагировали на фотографию дырявого носка Карла III с иронией.
"Даже у короля Соединенного Королевства есть дырка в носке", – написал один из пользователей.
Другой же пользователь встал на защиту короля и отметил, что в подобном нет ничего постыдного. Еще один фанат королевской семьи высказал уверенность в поддержке королем экологии и понадеялся, что тот зашьет носок и не станет покупать новую пару.
Ранее королевская почта Великобритании представила первые марки с изображением нового монарха, короля Карла III. Отмечается, что марка войдет в экспозицию Почтового музея Лондона и пробудет там до 3 сентября текущего года. В почтовые же отделения марки поступят 4 апреля.
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