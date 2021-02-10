Знаменитый шеф-повар с ножа покормил Макгрегора золотым стейком

Фото: скриншот видео instagram.com/nusr_et

Знаменитый турецкий шеф-повар Нусрет Гекче, также известный как Salt Bae, принял в своем ресторане бывшего чемпиона UFC, ирландского бойца Конора Макгрегора. Об этом сообщает "Газета.ру".

На опубликованном в Сети ролике видно, как шеф в своей особой манере артистично нарезает фирменный золотой стейк, просит его посолить, а затем ножом кладет кусок мяса в рот спортсмену.

"Он любит мой золотой стейк", – прокомментировал Нусрет.

24 января Макгрегор в главном бою турнира UFC 257 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби проиграл американскому бойцу Дастину Порье. Он одержал победу во втором раунде. Американец потряс соперника у сетки октагона, после чего Макгрегор упал, а судьи указали на технический нокаут.