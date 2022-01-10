Госсекретарь Казахстана заявил, что страна столкнулась с гибридной террористической атакой

09:30
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Беспорядки и политические волнения в Казахстане были элементами террористической атаки, заявил госсекретарь Казахстана Ерлан Карин.
"Я думаю, что мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с конечной целью общей дестабилизации и, возможно, осуществления государственного переворота", – сказал он в эфире канала "Хабар 24".
Харин отметил, что итоговую оценку данным событиям и ответ на вопрос, кто стоит за террористическими атаками, дадут спецслужбы. По мнению госсекретаря, произошедшее нельзя оценивать по старым лекалам, поскольку эти события не соответствуют признакам классических цветных революций.
"Кто-то сравнивает с цветными революциями, с бархатными революциями. Но в отношении Казахстана, я думаю, что они были бы малоэффективными. Обстоятельства в нашей стране другие, позиция власти достаточно устойчива, ряд других моментов – они не позволили бы реализовать классические варианты цветных революций", – пояснил Харин.
Он выразил мнение, что беспорядки были организованы посредством заговора внутренних и внешних сил, поскольку в составе ударных террористических групп присутствовали как граждане Казахстана, так и иностранцы.
Ранее мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил о постепенной нормализации жизнедеятельности города. По словам Сагинтаева, все городские службы работают в тесном взаимодействии с Антитеррористическим центром.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. По последним данным МВД республики, в уличных столкновениях погибли 16 правоохранителей.
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