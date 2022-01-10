Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

07:54

Экс-советник Назарбаева заявил, что миротворцы ОДКБ в Казахстане взбесили Запад

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан взбесил страны Запада, которые проявляют к республике большой интерес, считает экс-советник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

По его словам, ЕС и Соединенные Штаты инвестировали в экономику страны, особенно в углеводородный сектор, почти 376 миллионов долларов.

"Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад. То, что иностранные внешние силы устроили или имеют причастность к этому дебошу и к попытке вооруженного мятежа, <...> это вне всякого сомнения. <...> Это нужно было сделать, чтобы создать неприятный очаг в тылу у России", – приводит слова Ертысбаева РИА Новости.

По его словам, это связано с переговорами, которые начнутся между Москвой, Вашингтоном и НАТО на этой неделе.

Ранее госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что республика столкнулась с гибридной террористической атакой. Он допустил, что целью этой атаки мог быть госпереворот.

Политик также считает, что все планы по дестабилизации ситуации в Казахстане нарушило привлечение сил ОДКБ. Карин подчеркнул, что конечный ответ на то, кто стоит за беспорядками в стране, дадут спецслужбы.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

В результате беспорядков в Казахстане погибли более 160 человек

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать