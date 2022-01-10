Экс-советник Назарбаева заявил, что миротворцы ОДКБ в Казахстане взбесили Запад

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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
Ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан взбесил страны Запада, которые проявляют к республике большой интерес, считает экс-советник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.
По его словам, ЕС и Соединенные Штаты инвестировали в экономику страны, особенно в углеводородный сектор, почти 376 миллионов долларов.
"Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад. То, что иностранные внешние силы устроили или имеют причастность к этому дебошу и к попытке вооруженного мятежа, <...> это вне всякого сомнения. <...> Это нужно было сделать, чтобы создать неприятный очаг в тылу у России", – приводит слова Ертысбаева РИА Новости.
По его словам, это связано с переговорами, которые начнутся между Москвой, Вашингтоном и НАТО на этой неделе.
Ранее госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что республика столкнулась с гибридной террористической атакой. Он допустил, что целью этой атаки мог быть госпереворот.
Политик также считает, что все планы по дестабилизации ситуации в Казахстане нарушило привлечение сил ОДКБ. Карин подчеркнул, что конечный ответ на то, кто стоит за беспорядками в стране, дадут спецслужбы.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
В результате беспорядков в Казахстане погибли более 160 человек
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