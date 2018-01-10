Минобороны РФ опубликовало фото беспилотников, атаковавших Хмеймим

Минобороны России опубликовало на своей странице в Twitter новые фото беспилотников, атаковавших военные объекты в Хмеймиме и Тартусе.

На снимке видны три почти целых БПЛА самодельного производства из досок и фанеры, с торчащими проводами, обмотанные скотчем и полиэтиленом. Также видны разложенные по отдельным кучам обломки еще трех аппаратов.

#SYRIA: Security system of the Russian #Khmeimim air base and #Russian Naval CSS point in the city of #Tartus successfully warded off a terrorist attack with massive application of #UAVs through the night of 5th – 6th January, 2018 https://t.co/nHiUrEWonL pic.twitter.com/3EgrFhYeHh — Минобороны России (@mod_russia) 8 января 2018 г.



Ранее сообщалось, что боевики напали на российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников 6 января. В Кремле заявили, что оставшийся в Сирии контингент РФ обладает всеми возможностями для борьбы с вылазками террористов.

Также отмечалось, что беспилотники, атаковавшие российские военные объекты, вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации Идлиб.