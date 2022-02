Минобороны РФ опубликовало фото беспилотников, атаковавших Хмеймим

Минобороны России опубликовало на своей странице в Twitter новые фото беспилотников, атаковавших военные объекты в Хмеймиме и Тартусе.

На снимке видны три почти целых БПЛА самодельного производства из досок и фанеры, с торчащими проводами, обмотанные скотчем и полиэтиленом. Также видны разложенные по отдельным кучам обломки еще трех аппаратов.

Security system of the Russian Khmeimim air base and Russian Naval CSS point in the city of Tartus successfully warded off a terrorist attack with massive application of UAVs through the night of 5th – 6th January, 2018