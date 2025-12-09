Форма поиска по сайту

09 декабря, 16:16

В мире
AP: в Таиланде отменили дневной запрет на продажу алкоголя

В Таиланде отменили дневной запрет на продажу алкоголя

Фото: depositphotos/Sonar

В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя в дневные часы. Решение принято в преддверии туристического сезона, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на Associated Press.

По мнению властей, мера поддержит путешественников и оживит внутренний рынок напитков.

Запрет на дневную продажу спиртного был введен в 1972 году, когда страна находилась под военным управлением. Теперь ограничения официально сняты на 180 дней. За этот период власти оценят последствия и решат дальнейшую судьбу запрета.

Согласно обновленным нормам, магазины могут продавать алкоголь с 11:00 до 00:00, а заведения – обслуживать гостей до часа ночи. При этом тема безопасности остается одной из ключевых для правительства. Например, одним из наиболее упоминаемых рисков называют увеличение числа случаев управления транспортом в состоянии опьянения.

В свою очередь, сторонники изменений отмечали, что прежний дневной запрет не решал основных проблем, так как многие магазины продолжали продавать алкоголь. Кроме того, заметную роль играет и экономическая составляющая – доступность напитков в дневное время может повысить привлекательность курортов, особенно в высокий сезон.

По данным издания, решение отменить запрет также затрагивает производителей алкоголя, дистрибьюторов и владельцев торговых точек. В частности, для крупных сетей это возможность выстроить более логичную систему продаж, а для малого бизнеса – шанс снизить зависимость от вечерних часов.

Ранее руководитель баварской компании Oettinger Штефан Блашак заявил, что в ближайшие годы пивоваренная отрасль Германии столкнется с волной банкротств. Банкротство небольших предприятий фиксируется практически ежедневно. Причиной для возникновения такой тенденции, по мнению предпринимателя, стало постоянное снижение потребления пива в Германии.

