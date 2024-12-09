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09 декабря, 20:17

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Bugetul: самая высокая рождественская ель упала в Румынии

Самая высокая рождественская ель упала в Румынии

Фото: bugetul.ro

Самая высокая ель, установленная в Румынии к Рождеству, упала на площади в Брашове, передает Bugetul.

Высота дерева составляет 29 метров, а его вес – 17 тонн. Мощный порыв ветра стал клонить праздничную ель в сторону, а затем повалил на землю. Местные жители, которые в этот момент гуляли по площади, разбежались.

Ранее большая металлическая фигура птицы упала на группу людей во Франции во время проведения рождественского фестиваля, пострадали 13 человек. Участников мероприятия пришлось эвакуировать с места происшествия. В спасательных операциях помощь оказывали полиция и военные.

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