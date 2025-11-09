Чучело Стармера сожгли в британском Эденбридже в Ночь Гая Фокса

Фото: ТАСС/Zuma/i-Images/Stephen Lock

В британском городе Эденбридж в Ночь Гая Фокса сожгли 11-метровое чучело, изображающее премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает The Daily Mail.

Стармера изобразили в шляпе Фокса и со множеством деталей, которые отсылают на политику британского премьера.

К примеру, на груди у фигуры изобразили значок с надписью "Стармер – вредитель для фермеров" из-за того, что Лейбористская партия ввела налог на наследство на сельскохозяйственные угодья. На шляпе чучела висели сосиски, отсылая к оговорке Стармера, назвавшего израильских заложников сосисками (hostages – sausages).

На поясе фигуры было вложено изображение цифрового удостоверения личности, которое власти Британии пообещали ввести в ближайшие годы. При этом чучело опиралось ногой на электрический обогреватель, что указывает на отмену Лондоном топливных выплат зимой для большей части пенсионеров в угоду экономии бюджетных средств.

Ранее Стармер заявлял, что Лондон увеличивает инвестиции в оборону для обеспечения готовности британских вооруженных сил к боевым действиям из-за роста напряженности в Европе.

В феврале экс-ведущий программы Top Gear Джереми Кларксон раскритиковал Стармера, добавив, что предпочел бы видеть на его посту Владимира Путина или других мировых лидеров.