09 ноября, 04:23В мире
Чучело Стармера сожгли в британском Эденбридже в Ночь Гая Фокса
Фото: ТАСС/Zuma/i-Images/Stephen Lock
В британском городе Эденбридж в Ночь Гая Фокса сожгли 11-метровое чучело, изображающее премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает The Daily Mail.
Стармера изобразили в шляпе Фокса и со множеством деталей, которые отсылают на политику британского премьера.
К примеру, на груди у фигуры изобразили значок с надписью "Стармер – вредитель для фермеров" из-за того, что Лейбористская партия ввела налог на наследство на сельскохозяйственные угодья. На шляпе чучела висели сосиски, отсылая к оговорке Стармера, назвавшего израильских заложников сосисками (hostages – sausages).
На поясе фигуры было вложено изображение цифрового удостоверения личности, которое власти Британии пообещали ввести в ближайшие годы. При этом чучело опиралось ногой на электрический обогреватель, что указывает на отмену Лондоном топливных выплат зимой для большей части пенсионеров в угоду экономии бюджетных средств.
Ранее Стармер заявлял, что Лондон увеличивает инвестиции в оборону для обеспечения готовности британских вооруженных сил к боевым действиям из-за роста напряженности в Европе.
В феврале экс-ведущий программы Top Gear Джереми Кларксон раскритиковал Стармера, добавив, что предпочел бы видеть на его посту Владимира Путина или других мировых лидеров.