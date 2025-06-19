DM: Премьер Британии Кир Стармер перепутал переводчика с президентом Южной Кореи

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В ходе саммита "Большой семерки" (G7) в Канаде британский премьер-министр Кир Стармер перепутал президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена с переводчиком. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mail.

"Премьер-министр <...> пожал руку переводчику вместо Ли Чжэ Мена, когда они встретились для официальных переговоров", – отметили журналисты.

Также отмечается, что премьер Британии замешкался, когда выбирал место для общей фотографии, поставив таким образом делегацию Южной Кореи в неудобное положение.

В ходе переговоров Стармер заявил, что Лондон стремится укрепить "хорошие и прочные отношения" с Сеулом в сферах свободной торговли и обороны. В ответ Ли Чжэ Мен подчеркнул важность модернизации торгового соглашения между странами.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони закатила глаза после слов президента Франции Эммануэля Макрона на саммите "Большой семерки". Кадры с общением политиков распространились в СМИ и соцсетях.

На видео видно, как Макрон и Мелони склонились друг к другу перед переговорами лидеров G7. При этом французский президент длительное время что-то шепотом говорил итальянскому премьеру. После этого Мелони закатила глаза и отодвинулась от Макрона.

