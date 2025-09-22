Фото: depositphotos/Photocreo

Правительство премьера Великобритании Кира Стармера ослабило позиции страны в ООН, чем делает подарок России и Китаю. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на таблоид Daily Express.

Отмечается, что британские законодатели обеспокоены тем, что правительство Стармера решило сократить бюджет министерства иностранных дел.

Они считают, что тем самым Лондон делает уступки Москве и Пекину. При этом они указали на важность дискуссий на площадке ООН с целью отстаивания интересов Британии.

Ранее в ходе саммита "Большой семерки" (G7) в Канаде Стармер перепутал президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена с переводчиком. Кроме того, он замешкался, когда выбирал место для общей фотографии, поставив таким образом делегацию Южной Кореи в неудобное положение.

