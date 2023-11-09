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Принца Уильяма укусил незнакомый младенец, когда он общался с поклонниками в Сингапуре, сообщает Daily Mirror.

Уильям прибыл в аэропорт Чанги 5 ноября, где его встретила радостная толпа. Принц остановился возле матери с восьмимесячным ребенком по имени Альбане Коста. Как только он вытянул руку, младенец укусил его за палец. В ответ Уильям улыбнулся и протянул ребенку всю ладонь.

В Сингапуре принц примет участие в премии Earthshot Prize, которая проводится уже третий год после ее учреждения Уильямом и Королевским фондом в 2021 году.

Ранее сообщалось, что принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон стали миллиардерами, когда получили новые титулы после смерти Елизаветы II. В сентябре прошлого года их состояние оценивалось в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов, также они являются владельцами по меньшей мере 128 тысяч акров земли.

