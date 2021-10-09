Принц Гарри и Меган Маркл могут вернуться в Великобританию – СМИ

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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут приехать в Великобританию. Целью визита будет участие в вечеринке в честь принцессы Дианы, сообщает газета The Sun.

"Она будет проходить в Кенсингтонском дворце, и принц Гарри и Меган Маркл решают, стоит ли приезжать", – отмечает издание.

Изначально вечеринка была запланирована на открытие статуи принцессы Дианы, однако позже ее перенесли. На мероприятии ждут до 100 гостей. Среди них будут принц Уильям и Элтон Джон.

Ранее в Сети появился первый трейлер байопика о принцессе Диане. Полностью оценить ленту "Спенсер" с Кристен Стюарт в главной роли можно будет уже этой осенью, премьера намечена на 5 ноября.

В сентября принц Гарри и супруга Меган Маркл просили у британской королевы Елизаветы II аудиенции, чтобы познакомить ее с правнучкой – принцессой Лилибет.

