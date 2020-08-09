Врач оценил опасность нового вируса в Китае

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Новый вирус SFTS, распространяющийся в Китае, менее опасен, чем коронавирус, рассказал доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин.

Речь идет о вирусе, вызывающем лихорадку, кашель и снижение лейкоцитов и тромбоцитов в крови. Он передается через укусы клещей. В Китае SFTS заразились уже минимум 60 человек, семеро из них скончались.

"Пока что о новом вирусе мало известно, только то, что у него, в отличие от коронавируса, желудочно-кишечное проявление. Но, думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа. Если заразиться одновременно", — приводит Ura.ru слова Митрохина.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время специалисты получат больше информации о новом SFTS. Данные помогут определить скорость распространения лихорадки.

"Такое впечатление, что это будет чем-то местным и не распространится, как коронавирус. Но пока что слишком мало данных, точно неизвестно, какие у вируса пути заражения", заключил врач.

Ранее стало известно, что в России отсутствуют случаи острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS). Вспышки SFTS в разные года отмечались в нескольких странах, включая Японию, Южную Корею, Вьетнам и Тайвань.