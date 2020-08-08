В Китае начал распространяться новый опасный вирус – СМИ

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Новый тип вируса, обнаруженный в Китае, способен привести к летальному исходу, сообщает газета Global Times.

Известно, что с начала 2020 года вирусом SFTS заразились минимум 60 человек, семеро из которых скончались.

У больных при инфицировании может наблюдаться лихорадка, кашель и снижение лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

Специалисты считают, что заразиться вирусом можно через укусы клещей. Но возможность передачи инфекции от человека к человеку через кровь или гной не исключена.

Ранее поступила информация, что Роспотребнадзор изучит информацию о распространении нового типа коронавируса во Вьетнаме после публикации вирусных штаммов.