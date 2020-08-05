Ученые использовали шелковичных червей в разработке вакцины от коронавируса

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Группа ученых в Университете Кюсю в Японии при разработке вакцины от коронавируса использует белок из личинок шелкопряда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта, профессора Такахиро Кусакабэ.
"С помощью шелкопряда мы создаем искусственный спайковый протеин, чрезвычайно похожий при этом на белок нового типа коронавируса, но внутри него не содержится вируса, поэтому он безвреден", – объяснил ключевую технологию специалист.
Для выращивания спайкового протеина в тело шелкопряда вселяют бакуловирус, безопасный для человека. При этом в него встроена генная информация коронавируса.
По словам Кусакабэ, его группа разрабатывает вакцину в виде инъекции и перорального препарата. Ученый отметил, что вакцину в виде уколов еще предстоит очистить и провести необходимые испытания на безопасность.
Предполагается, что новая вакцина будет высокоэффективной и более дешевой, чем аналоги – в пределах нескольких десятков долларов за единицу. Испытания на животных запланированы на срок до 31 марта 2021 года.
Ранее стало известно, что Минздрав РФ поставил под особый контроль ввод препаратов от коронавируса. В ведомстве объяснили, что новая система маркировки позволяет отслеживать движение каждой упаковки и контролировать качество средства.
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