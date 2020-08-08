Случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом в РФ не выявлено

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России отсутствуют случаи острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"На территории Российской Федерации случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом не отмечено. Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов, и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории РФ", – приводит Агентство "Москва" сообщение ведомства.

Ранее из сообщений СМИ стало известно, что в Китае обнаружили новый тип вируса, способный привести к летальному исходу. В ведомстве отметили, что данное заболевание не является новым. Оно уже было диагностировано в 2009 году в Китае.

К симптомам больного относятся лихорадка, тромбоцитопения, лейкоцитопения, поражения желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея. Летальность варьируется от 6 до 30 процентов. Вирус передается через укус клеща. Но возможность передачи инфекции от человека к человеку через кровь или гной не исключена.

Уточняется, что вспышки SFTS в разное время отмечались в нескольких странах, включая Японию, Южную Корею, Вьетнам и Тайвань.

В настоящее время определить заболевание можно с помощью ПЦР- и ИФА-тестов.

Роспотребнадзор также изучает информацию о распространении нового типа коронавируса во Вьетнаме после публикации вирусных штаммов.