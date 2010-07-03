Французы вновь потребовали от России вернуть царские долги

09:21
09:21
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Фото: Москва 24
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил правительство своей страны повторно изучить вопрос о российских выплатах по облигациям дореволюционного времени, пишет RT.
Речь идет о ситуации, когда в XIX веке царские железнодорожные компании выпустили облигации, обеспеченные золотом. Французы в течение 30 лет вложили в них около 15 миллиардов франков. Но в 1918 году советские власти заявили об аннулировании всех государственных внутренних и внешних займов царского и Временного правительств. Часть вкладчиков получили прибыль, а остальные остались ни с чем.
Переговоры возобновились лишь в 1980-е. В 1997 году заключили соглашение, согласно которому Россия взяла на себя обязательство рассчитаться с долгами Российской империи. Французским вкладчикам было выплачено 400 миллионов долларов. Последний транш в размере 50 миллионов долларов был перечислен 1 августа 2000 года. С тех пор на межгосударственном уровне этот вопрос давно считается полностью урегулированным.
Между тем парламентарий Франсис Веркамер утверждает, что российские выплаты якобы не соответствовали реальным суммам ценных бумаг.
"Через 100 с лишним лет внуки и правнуки разоренных держателей облигаций продолжают требовать возврата вложенных денег. Несмотря на договор от 27 мая 1997 года, держатели облигаций остаются потерпевшими. Конечно, им вернули деньги, однако в большинстве случаев выплаты не соответствовали реальным суммам облигаций", – сообщил депутат.
В 1993-м Москва взяла на себя обязательства по долгам СССР – порядка 100 миллиардов долларов. Самая большая задолженность (около 45 миллиардов) приходилась на Парижский клуб кредиторов. В это неофициальное объединение входят богатейшие страны планеты – Великобритания, Германия, Франция, США и Япония. В 2006 году Россия досрочно погасила долги перед ними, а в августе 2017 года полностью рассчиталась и с другими странами.
В начале 2019 года внешний долг России достиг отметки в 453,7 миллиарда долларов – это минимум за последние десять лет. На долю правительства и ЦБ из общего объема долга приходятся почти 56 миллиардов долларов. Долги компаний, домохозяйств и банков составляют 398 миллиардов. При этом больше половины обязательств приходится на частный сектор.
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