Из пещеры Тхам Луанг в северном Таиланде спасли восьмого ребенка

9 июля, 16:52
Фото: АР/Royal Thai Navy
Восьмого ребенка спасли из пещеры Тхам Луанг в северном Таиланде. На поверхность подняли еще одного члена юниорской футбольной команды, застрявшей в одной из подземных камер из-за внезапного наводнения.
Подростка отвели в полевой госпиталь, который расположен у входа в пещеру, сообщает "Газета.ру".
Дети вместе с тренером пропали 23 июня. Они отправились на экскурсию в пещеру, намереваясь дойти до камеры "пляж Паттайи". Там они и оказались отрезаны от мира, поскольку начался сильный ливень и уровень воды в подземелье резко вырос.
Поиски группы продолжались 10 дней, все 12 подростков и сопровождающий были обнаружены живыми.
Первая фаза спасательной операции прошла 8 июля, на поверхность вывели четырех детей. Работы возобновили 9 июля.
К спасению подростков подключился Илон Маск. Он предложил несколько способов вызволить юных футболистов из пещеры. Основатель нескольких инновационных компаний начал испытания субмарины, позволяющей дайверам эвакуировать детей через затопленные тоннели. Ее корпус сделан из трубы для перекачки жидкого кислорода от ракеты Falcon 9.
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