9 июля, 12:42
Фото: ТАСС/Sakchai Lalit
В Таиланде возобновили операцию по спасению детей из пещеры в заповеднике "Понг Пха ", которую частично затопили сильные дожди, сообщает РИА Новости.
В воскресенье, 8 июля, прошла первая фаза операции, в ходе которой на поверхность вывели четверых детей. Сейчас они проходят реабилитацию в больнице города Чианграй.
Перерыв в спасательной операции потребовался, чтобы заменить использованные баллоны со сжатым воздухом. Их расставляют на протяжении всего маршрута эвакуации для восполнения запаса воздуха детей и дайверов.
12 подростков из местной футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения.
Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: