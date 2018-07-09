Фото: ТАСС/Sakchai Lalit

В Таиланде возобновили операцию по спасению детей из пещеры в заповеднике "Понг Пха ", которую частично затопили сильные дожди, сообщает РИА Новости.

В воскресенье, 8 июля, прошла первая фаза операции, в ходе которой на поверхность вывели четверых детей. Сейчас они проходят реабилитацию в больнице города Чианграй.

Перерыв в спасательной операции потребовался, чтобы заменить использованные баллоны со сжатым воздухом. Их расставляют на протяжении всего маршрута эвакуации для восполнения запаса воздуха детей и дайверов.

12 подростков из местной футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения.

Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми.