Дэвида Бекхэма лишили водительских прав на полгода

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Британский суд лишил бывшего полузащитника сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма водительских прав, сообщает РИА Новости. Управлять автомобилем он не сможет в течение полугода.

Так бывшего футболиста наказали за использовании мобильного телефона за рулем.

Инцидент произошел 21 ноября 2018 года, когда один из членов общественности увидел, как Бекхэм, находясь за рулем автомобиля в центре Лондона, разговаривал по мобильному телефону, а это строго запрещено. После было начато судебное разбирательство. Экс-футболист признал свою вину.

В сентябре прошлого года Бекхэм избежал наказания за превышение скорости в Лондоне. Он превысил скорость на 19 миль в час. Спустя полгода его вызвали в суд. Однако он пропустил первое заседание. Позднее футболист решил оспорить обвинения.