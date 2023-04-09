Сотни палестинцев забаррикадировались в иерусалимской мечети Аль-Акса

Фото: AP/TAСС/Mahmoud Illean

Сотни палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Сообщается, что силы полиции уже вошли на территорию комплекса, где располагается мечеть. В издании сообщают, что не исключен риск столкновений палестинцев с полицией, которая может применить силу для их разгона.

"Мы привержены сохранению мира и безопасности. Мы будем действовать с оперативной готовностью и высокой бдительностью, чтобы верующие могли безопасно и мирно исполнить свой религиозный долг", – заявил начальник полиции иерусалимского округа.

5 апреля палестинские СМИ сообщали, что несколько десятков палестинцев пострадали после столкновений с израильскими силовиками в Аль-Аксе. По словам представителя комитета по делам палестинских заключенных, в ходе израильского рейда в Аль-Аксе были задержаны более двухсот палестинцев.

Вскоре после этого из сектора Газа по Израилю были выпущены 9 ракет. Израиль обвинил в этом группировку палестинского радикального движения ХАМАС.

Политолог – об обострении ситуации на Ближнем Востоке

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!