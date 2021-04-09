AstraZeneca наполовину сокращает поставки вакцины в ЕС

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Фармацевтическая компания AstraZeneca почти в два раза сократила поставки вакцины от коронавируса в страны Европы, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что в страны ЕС, а также Исландию и Норвегию британо-шведская компания намерена поставить 1,3 миллиона доз препарата от COVID-19. В середине марта AstraZeneca прогнозировала, что объем поставок составит 2,6 миллиона доз вакцины.

От своих планов по поставке 70 миллионов доз препарата за второй квартал организация отказываться не станет.

После изучения дополнительной информации по вакцине АstraZeneca комитет по безопасности лекарств ЕМА заявил, что польза превышает связанные с ней риски.

Ранее сообщалось, что связь между вакциной от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и образованием тромбов подтвердил глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

Кроме того, в Великобритании выявили 30 случаев тромбоза у пациентов, которым ввели препарат AstraZeneca.