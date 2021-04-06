Связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов подтвердили в ЕМА

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Связь между вакциной от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и образованием тромбов подтвердил глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

"Сейчас мы можем сказать, что очевидно существует связь с этой вакциной. Мы пока не знаем, что именно вызывает такую реакцию", – заявил он, сообщает ТАСС.

Кавалери добавил, что в ближайшее время будет объявлено о существовании этой связи, однако необходимо выяснить, что вызывает образование тромбов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании выявили 30 случаев тромбоза у пациентов, которым ввели препарат AstraZeneca. Такого же действия вакцин Pfizer и BioNTech не зафиксировано.

Позже стало известно, что еще два человека скончались после прививки препаратом AstraZeneca во Франции. С начала прививочной кампании в стране от тромбоза на фоне вакцинации пострадали 12 человек, 4 погибли.

