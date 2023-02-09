В Европарламенте раскритиковали разрешение употреблять в пищу сверчков в ЕС

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Депутат Европарламента от Франции Аурелия Бенье выразила обеспокоенность в связи с принятым в ЕС решением о включении домовых сверчков в перечень насекомых, пригодных к употреблению в пищу на территории сообщества. Об этом сообщает RT.

Парламентарий направила в Еврокомиссию обращение под заголовком "ЕС заставляет нас использовать в пищу насекомых", в котором раскритиковала набирающую популярность в европейских странах идею.

"Для чего? Во имя спасения планеты и сокращения потребления мяса, а также с целью положить конец голоду в мире", – объяснила Бенье замысел европейских властей.

В то же время, по ее словам, употребление в пищу насекомых может спровоцировать негативные последствия для здоровья, в том числе рак, аллергию, сердечно-сосудистые заболевания, депрессию, риск поражения паразитами и прочие опасные заболевания.

"В свете сказанного выше осознает ли Еврокомиссия риск для здоровья граждан ЕС?" – задалась вопросом Бенье.

Также депутат задала членам ЕК вопрос, какие меры они планируют принять для сокращения объемов пищевых отходов. Бенье напомнила, что сегодня около трети всей выпускаемой пищевой продукции не употребляется в пищу и выбрасывается.

В конце января в ЕС разрешили есть домашних сверчков: замороженных, сушеных, а также в порошке. Этот вид насекомых в качестве пищевого ингредиента одобрила Европейская комиссия. Ранее список насекомых, которых можно добавлять в еду, пополнили также личинки большого мучного червя и азиатская саранча.

"Актуальный репортаж": комиссия одобрила сверчков в качестве пищевого ингредиента в Европе

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