Уроженка СССР Омарова отказалась от назначения на пост в Минфине США

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Фото: depositphotos/tiger_barb
Уроженка СССР и выпускница МГУ Сауле Омарова отказалась от назначения на должность регулятора банков в министерстве финансов США. Об этом говорится в заявлении американского лидера Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.
"Я принял просьбу Сауле Омаровой отозвать ее кандидатуру на должность главы управления валютного контроля. <...> Сауле внесла бы бесценное понимание и перспективу в нашу важную работу от имени американского народа. Но, к сожалению, с самого начала своего выдвижения Сауле подвергалась неуместным личным нападкам, выходившим далеко за рамки допустимого", – говорится в заявлении.
До этого на слушаниях в сенате Омарова подверглась резкой критике. Республиканец Джон Кеннеди задал вопрос, как ее называть – профессором или "товарищем". Сама Омарова заявила, что она не коммунистка. После этого она попросила администрацию США снять свою кандидатуру.
Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен предупредила Белый дом об угрозе нового финансового кризиса.
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