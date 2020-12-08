Дети отправили покойному отцу открытку и получили неожиданный ответ

Фото: depositphotos/nejron

Дети написали подарочную открытку покойному отцу на Рождество и неожиданно получили ответ, сообщает газета The Sun.

Письмо семилетней и четырехлетней девочек, адресованное погибшему в автокатастрофе отцу, увидели сотрудники почты и не смогли остаться равнодушными. В ответ они отправили детям открытку от имени папы, которую сделали собственными руками. Также они приложили к ней письмо от Санта-Клауса.

Мать девочек позже рассказала, что писать письма покойному стало семейной традицией, однако на этот раз дочки сделали это без ее ведома.

Она призналась, что открытка от сотрудников почты была составлена с заботой, что ее очень удивило.

"Я не ожидала ничего подобного, на свете точно есть хорошие люди", – отметила она. Женщина пообещала, что со временем расскажет эту историю своим дочерям, а пока просто передаст им письмо от Санты.

Ранее в столице стартовала благотворительная новогодняя акция "Исполни желание". Москвичи смогут воплотить мечты детей с инвалидностью, особенностями развития или тяжелыми заболеваниями.

На портале размещены письма детей Деду Морозу, в которых указано, что они хотят найти под новогодней елкой. Среди желаний есть школьный рюкзак, кроссовки, велосипед, конструктор, кукла.

Стать участником акции и отправить подарок может любой желающий до 31 декабря. Потребуется выбрать конкретное письмо и нажать кнопку "Исполнить желание", после чего в течение трех дней человеку надо доставить подарок в офис Московской дирекции массовых мероприятий. В дальнейшем статус "Исполнить желание" поменяется на "Письмо получено".