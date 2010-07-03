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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал езду на велосипеде по тротуару своим самым дерзким поступком. Об этом сообщает телеканал Sky News.

"Какой самый дерзкий поступок я когда-либо совершал? Может быть, иногда, когда я ехал на велосипеде, а я делал это каждый день, может быть, иногда я не всегда соблюдал закон о запрете езды на тротуаре", – признался он.

При этом политик добавил, что всегда резко осуждал людей за езду на велосипеде по тротуару. "Я считаю, что это неправильно, и мне неприятно из-за этого, но иногда я мог заскочить на тротуар", – заключил премьер-министр.

Ранее Борис Джонсон сравнил главу Лейбористской партии Джереми Корбина с Иосифом Сталиным. Он раскритиковал своего политического оппонента за то, что тот "ненавидит любое желание людей получить прибыль" так сильно, что готов значительно поднять налоги и уничтожить "основу процветания этой страны".

