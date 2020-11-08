Тайванец вышел из комы после обещания брата съесть курицу

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На Тайване мужчина, находившийся 62 дня в коме, пришел в себя после шутки брата. В июле 18-летний молодой человек попал в ДТП во время езды на скутере. Он получил многочисленные повреждения и не приходил в сознание.

В больнице он перенес шесть операций, включая трепанацию черепа, лапаротомию и нефрэктомию. Семья постоянно находилась рядом с ним в палате. В результате пострадавший очнулся, когда его брат, сидя возле койки пошутил о еде.

"Я собираюсь съесть твое любимое куриное филе", – приводит слова родственника издание Taiwan News. Спустя некоторое время состояние молодого человека стабилизировалось и его выписали из больницы.

Житель Москвы ранее провел в коме два месяца после экстренной операции и удивился произошедшими из-за коронавируса изменениями, когда очнулся. Врачи не рассказывали ему о пандемии, чтобы лишний раз не волновать.