Президент Армении уволил главу Службы нацбезопасности

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Глава Службы национальной безопасности Армении Аргишти Кярамян уволен. Соответствующий указ подписал президент страны Армен Саркисян, сообщает RT.

"Освободить Аргишти Кярамяна от должности директора Службы национальной безопасности", – говорится в документе.

Причины увольнения не озвучиваются, на данную должность уже назначен Микаел Амбарцумян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о теме последних разговоров с Владимиром Путиным. По его словам, лидеры государств, в частности, обсуждали военные гарантии со стороны России. Он подчеркнул, что гарантии РФ касаются исключительно территории Республики Армения. По договорам совместные силы должны быть задействованы в случае угрозы для Еревана по линии ПВО.