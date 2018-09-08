Более 140 деятелей культуры призвали лишить Израиль "Евровидения"

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Более 140 деятелей культуры и искусства из разных стран обратились к организаторам музыкального конкурса "Евровидение" с призывом лишить Израиль права его проведения.

Музыканты, писатели, актеры и режиссеры заявили о необходимости бойкотировать "Евровидение-2019", если оно будет проходить в Израиле, "пока власти страны продолжают грубо нарушать права человека в Палестине". Текст обращения был опубликован на сайте британской газеты The Guardian.

Среди подписавших это воззвание − один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, британский композитор Брайан Ино и датский режиссер Нильс Вест. К ним присоединились ряд бывших участников песенного конкурса, а также победитель "Евровидения" 1994 года − ирландский певец Чарльз Макгеттиган.

Как говорится в тексте обращения, "через несколько дней после победы Израиля на "Евровидении", израильская армия убила 62 невооруженных палестинских протестующих в секторе Газа, включая шестерых детей, сотни человек были ранены". В связи с этим деятели культуры попросили Европейский вещательный союз лишить Израиль права проводить "Евровидение" и "перенести его в другую страну с меньшим числом нарушений прав человека".

Ранее сообщалось, что Израиль может потерять право проводить "Евровидение", если европейским кураторам конкурса не переведут сумму залога – 14 миллионов долларов. Тогда израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что не станет увеличивать бюджет мероприятия на требуемую сумму.

Кроме того, компания Universal Music обвинила победительницу "Евровидения-2018" Нетту Барзилайв плагиате, заявив, что ее хит Toy похож на песню Seven Nation Army группы The White Stripes.