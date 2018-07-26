Израиль могут лишить права проводить "Евровидение" в 2019 году

26 июля, 16:35
Фото: depositphotos/dnaveh
Израиль может потерять право на проведение конкурса "Евровидение" в 2019 году, пишет "Газета.ру". Как сообщили в израильской корпорации телерадиовещания "Кан", это случится, если в течение пяти дней на счет европейских кураторов не переведут сумму залога – 14 миллионов долларов.
Отмечается, что руководство корпорации направило письма премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху, а также главам министерства финансов и министерства коммуникаций.
При этом ранее израильский премьер заявил, что не станет увеличивать бюджет конкурса на требуемую сумму.
Министр коммуникаций, в свою очередь, предложил кредит, но представители "Кан" отвергли эти условия.
По предварительным оценкам, проведение международного песенного конкурса обойдется Израилю в 40 миллионов долларов. В правительстве страны считают, что "Кан" должен использовать деньги из выделяемого вещателю ежегодного бюджета.
Ранее сообщалось, что победительницу "Евровидения-2018" Нетту Барзилай обвинили в плагиате. В связи с этим проведение песенного конкурса в Израиле оказалось под угрозой срыва. Тогда звукозаписывающая компания Universal Music заявила, что хит Toy, принесшей израильской исполнительнице победу в Лиссабоне, похож на песню Seven Nation Army группы The White Stripes.
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