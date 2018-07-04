Победительницу "Евровидения" обвинили в плагиате

4 июля, 22:22
Фото: ТАСС/DPA/Jörg Carstensen
Международный конкурс "Евровидение-2019" в Израиле оказался под угрозой срыва из-за обвинений Нетты Барзилай в плагиате. Об этом пишет "Газета.ру".
На "Евровидении-2018" в Лиссабоне победу одержала представительница Израиля Нетта Барзилай с песней "Toy". Однако звукозаписывающая компания Universal Music обвинила певицу в плагиате, заявив, что ее хит похож на песню Seven Nation Army группы The White Stripes.
По регламенту "Евровидения", все песни, претендующие на победу в конкурсе, должны быть оригинальными. Если же факт плагиата будет доказан, победителя дисквалифицируют.
И все же большинство юристов считают, что в данной ситуации стороны придут к компромиссу, а компания Universal получит часть прибыли от песни.
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