Женщинам в Барселоне разрешили купаться топлес

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Городской совет Барселоны разрешил женщинам купаться топлес в любом муниципальном бассейне или водоеме, сообщает "Мир 24".

Как посчитали власти города, действовавшие ранее запреты нарушали закон о "равенстве в одежде" – многие женщины жаловались, что мужчинам можно плавать в одних плавках, не закрывая верхнюю часть тела. Отмечается, что в некоторых бассейнах разрешалось находиться топлес только в зоне для загара, в некоторых же на топлес и вовсе распространялось табу.

Уведомления о новых правилах разослали во все городские спортивные центры.

Ранее сообщалось, что более 40 человек пострадало от искусственной волны в китайском аквапарке Yujing Shuiyun. Инцидент произошел в понедельник, 29 июля. Уточняется, что в результате сильного напора воды находившиеся в бассейне люди получили множество ушибов. Ситуация осложнилась тем, что многие купались в жилетах или со спасательными кругами и просто не смогли сгруппироваться во время ЧП, поэтому получили серьезные травмы.