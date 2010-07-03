Более 40 человек пострадало от искусственной волны в Китае

Более 40 человек пострадали от искусственной волны в китайском аквапарке Yujing Shuiyun, передает телеканал Москва 24.

Инцидент произошел в понедельник, 29 июля, в 14:40 по местному времени (09.40 по Москве). Уточняется, что в результате сильного напора воды находившиеся в бассейне люди получили множество ушибов.

Ситуация осложнилась тем, что многие купались в жилетах или были со спасательными кругами и просто не смогли сгруппироваться во время ЧП, поэтому получили серьезные травмы. По предварительной причине, такая волна сформировалась из-за слишком большого напора воды в генераторе.

Врачи зафиксировали у некоторых пострадавших переломы ребер, конечностей и травмы головы. К настоящему моменту в местных больницах находятся пять человек, остальных врачи отпустили домой после осмотра.

Ранее сообщалось, что туристку смыло мощной волной во время фотосессии на Бали. Пострадавшую девушку вытащили из воды и унесли подальше от берега. В результате ЧП у нее были диагностированы различные раны.

