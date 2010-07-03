Огромная волна поглотила туристку во время фотосессии на Бали

Туристку смыло мощной волной во время фотосессии на Бали. Видео происшествия появилось в Сети.

На кадрах девушка позирует, стоя на краю утеса. Внезапно нахлынувший поток воды сбивает с ног и ее, и фотографа.



Пострадавшую туристку вытащили из воды и унесли подальше от берега. На еще одном видео мужчина промывает ей раны.

Инцидент с волной произошел в скалистой бухте Слеза Дьявола на острове Нуса-Лембонган. Отмечается, что волны там появляются в самый неожиданный момент. В связи с этим туристам посоветовали не подходить слишком близко к краю.