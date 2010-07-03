Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин

Селевой поток в Дагестане смыл скот и унес машины

В Дагестане селевой поток смыл скот и унес машины и мотороллеры. Инцидент произошел после ливней в селе Нижнее Инхо, сообщает телеканал Москва 24.

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как по улице с огромной скоростью проносятся легковушки, тележки, деревянные ящики и даже коровы. Побит урожай, повалены деревья.

От сильных дождей и града пострадали несколько населенных пунктов. В Дагестане создана специальная рабочая группа, которая оценит ущерб от непогоды.