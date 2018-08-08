Новые китайские пошлины затронут авиатопливо, бензин, газ и уголь из США

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Власти Китая опубликовали второй список импортируемых из США товаров, на которые в августе начнут действовать 25-процентные таможенные пошлины, сообщает РИА Новости.

В перечень попали автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, угля и газа. Этот документ власти КНР выпустили в ответ на решение американских властей повысить ввозные тарифы на китайские товары общей стоимостью 160 миллиардов долларов. В Китае при этом подчеркнули, что торговую войну нужно урегулировать путем переговоров.

25-процентные пошлины с 23 августа будут распространяться на сжиженный нефтяной газ, креозотовое масло, угольные брикеты, бурый уголь, коксовый газ, солидол, жидкий парафин, бензин, дизельное топливо, авиационное топливо, нафта, авиационный керосин, осветительный керосин, моторное масло, горючее масло, сжиженный этилен, пропилен, бутен и непрокаленный нефтяной кокс.

Также в списке древесные опилки, отходы пробкового дерева, отходы из синтетического волокна и из хлопка, частицы золотых и позолоченных отходов, платиновых и покрытых платиной отходов, отходы чугуна, цинка, меди, никеля, алюминия, олова, тантала, вольфрама, магния.

В начале августа Китай озвучил "единственный эффективный способ" решения торгового спора с США. В КНР подчеркнули, что таким способом является проведение переговоров на основе принципов взаимоуважения.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести 25-процентные пошлины на импорт товаров из КНР на сумму 200 миллиардов долларов в год.