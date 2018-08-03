Китай озвучил единственный эффективный способ решения торгового спора с США

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Единственный способ урегулирования торговых разногласий с США – проведение переговоров на основе принципов взаимоуважения. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

"Китайская сторона считает, что единственный эффективный путь решения торговых разногласий – проведение консультаций на основе принципов взаимоуважения и равенства, любые односторонние угрозы или шантаж могут лишь привести к обострению противоречий и ущербу интересам всех сторон", – отмечается в заявлении, передает РИА Новости.

В начале августа стало известно, что администрация Дональда Трампа планирует ввести 25-процентные пошлины на импорт товаров из КНР на сумму 200 миллиардов долларов в год.

В ответ официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай готов принять ответные меры, отметив, что шантаж и давление со стороны США "никогда не будут работать в отношении Китая".

Ранее Трамп заявил, что США готовы ввести пошлины на весь китайский импорт. В ответ Китай установил пошлины в размере 25 процентов на 106 наименований американских товаров.