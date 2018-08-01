Китай готов ответить на новые торговые ограничения США

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Китай готов принять ответные меры, если США введут новые торговые ограничения, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Китайская позиция в этом вопросе ясная, открытая и неизменная. Шантаж и давление со стороны США никогда не будут работать в отношении Китая", – заявил Гэн Шуан.

По словам дипломата, давление на торговлю со стороны Штатов не принесет результатов.

Китай же, отметил Гэн Шуан, выступает за диалог, как это было, к примеру, в случае с урегулированием обстановки на Корейском полуострове.

Ранее Дональд Трамп заявил, что КНР намеренно создает проблемы Вашингтону в ведении переговоров с КНДР по денуклеаризации.

Стало известно, что США могут повысить пошлины на товары, импортируемые из Китая.