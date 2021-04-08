Байден заявил об эпидемии насилия в США

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В Америке происходит эпидемия насилия с использованием огнестрельного оружия. Об этом заявил президент США Джо Байден. Лидер страны также отметил, что необходимо ужесточить контроль за распространением оружия, сообщает "Газета.ру".

"Насилие с применением оружия в этой стране – это эпидемия и позор перед лицом всего мира", – сказал он.

Американский президент дал распоряжение по применению конкретных мер. Минюст должен усилить контроль за наборами, которые есть в свободной продаже. Их можно купить и собрать из их деталей оружие.

Кроме того, под усиленным контролем будет оборот усиливающих точность стрельбы пистолетов стабилизаторов.

Также местные власти разработают рекомендации, которые в судебном порядке позволят родственникам ограничить доступ их родных к оружию.

Ранее президент США Джо Байден поручил Пентагону начать вывод войск из Персидского залива. Как рассказали источники, на сегодняшний день переброшены не менее трех батарей зенитно-ракетного комплекса. Одна из них ранее располагалась на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии.