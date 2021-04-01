Байден поручил начать вывод войск из Персидского залива – СМИ

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Президент США Джо Байден поручил Пентагону начать вывод войск из Персидского залива. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

"Президент Байден дал указание начать вывод части военных сил из региона Персидского залива в рамках первых шагов по переориентации глобального военного присутствия США с Ближнего Востока", – указано в материале.

Как рассказали источники издания, на сегодняшний день переброшены не менее трех батарей зенитно-ракетного комплекса. Одна из них ранее располагалась на авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии.

В конце марта советник министра обороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий заявил, что США начали "ментальную войну" против России. Происходящее специалист объяснил тем, что ни одна страна не готова к прямому столкновению с РФ.

