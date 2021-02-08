Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

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В мире

12:19

В Германии 14 привитых от COVID-19 заразились "британским" штаммом коронавируса

за рубежом

Фото: AP Photo/Ronny Hartmann

На западе Германии около 14 постояльцев дома престарелых заразились "британским" штаммом коронавируса, несмотря на то что им 25 января была сделана вторая прививка от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление властей района Оснабрюк.

"В доме для престарелых в Бельме произошла вспышка заражения "британским" вариантом коронавируса ", – говорится в сообщении.

Уточняется, что всех сотрудников учреждения, их семьи и постояльцев поместили на карантин.

Глава Германского фонда по защите пациентов Ойген Брыш призвал власти отслеживать ситуацию в домах престарелых после того, как их постояльцам были сделаны вторые прививки вакциной от COVID-19.

Он подчеркнул, что пока нет точных данных о том, какую опасность мутации коронавируса представляют для пожилых людей.

Ранее в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса. По данным медиков, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

Случаи заражения новым штаммом коронавируса были выявлены в Швейцарии, Словакии, Румынии и других странах.

Кроме того, очаг заражения "британским" штаммом коронавируса выявили в Японии. Трое инфицированных человек из префектуры Сайтама контактировали с мужчиной, который ранее заразился данным видом коронавируса.

"Британский" штамм коронавируса зафиксировали в 17 городах Турции

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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