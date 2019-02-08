США не собираются размещать крылатые ракеты в Европе

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США не планируют размещать крылатые ракеты в Европе после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон, передает News.ru.

При этом она подчеркнула, что следующие шаги Штатов будут прорабатываться с учетом консультаций с партнерами и союзниками. Томпсон добавила, что Россия сама начала гонку вооружений, нарушив ДРСМД.

2 февраля США начали процедуру выхода из ДРСМД. Союзники страны по НАТО поддержали это решение, поскольку сочли, что это была вынужденная мера в ответ на якобы "значительные риски для евроатлантической безопасности" от российских крылатых ракет.

Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на решение США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров добавил, что у Москвы есть вопросы к США по поводу выполнения договора американцами.

Дональд Трамп в ходе своего выступления перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны" заявил, что США готовы рассмотреть возможность перезаключения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

При этом он предложил расширить состав участников нового договора. По словам американского лидера, Россия неоднократно нарушала условия ДРСМД, поэтому он объявил об официальном выходе Штатов из Договора.