Смертную казнь за совершенную чиновником госизмену могут ввести в Белоруссии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Белоруссии могут ввести смертную казнь для чиновников и военных за государственную измену. Депутаты приняли в первом чтении соответствующий законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". Об этом сообщается в телеграм-канале палаты представителей Национального собрания республики.

Отмечается, что изменения в части 2 статьи 356 Уголовного кодекса страны направлены на сдерживание деструктивных элементов, а также на демонстрацию решительной борьбы с изменой государству.

Обновленный законопроект вступит в силу после того, как будет принят во втором чтении нижней палатой, одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом страны.

Ранее Александр Лукашенко ввел в стране смертную казнь за терроризм. Согласно поправкам к УК Белоруссии, данная мера предусматривается за попытку убийства представителя другой страны или международной организации в целях провокации международных осложнений или военных действий.

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