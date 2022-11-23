07:46Экономика
Белоруссия одобрила проект соглашения с РФ о единой промышленной деятельности
Фото: depositphotos/leo_altman
Правительство Белоруссии подтвердило проект соглашения с Россией об объединенной промышленной политике. Документ подписал председатель правительства республики Романов Головченко, ознакомиться с ним можно на национальном правовом интернет-портале.
"Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о единой промышленной политике", – говорится в сообщении.
Головченко поручил министерству промышленности организовать переговоры по проекту соглашения и разрешил вносить в него те или иные изменения, которые не должны иметь принципиальный характер.
Ранее сообщалось, что российские власти продлили до конца будущего года срок действия ограничений на вывоз из РФ некоторых товаров и оборудования.
Под ограничения подпали технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехника, электрическая аппаратура, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические и многое другое.
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